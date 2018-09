Rifiuti, da domani 'rivoluzione' nella differenziata: torna il bollino rosso

"Il servizio porta a porta o degli 8 step,come si usa dire a Catania, mostra ad oggi delle evidenti criticità che vanificano il progetto stringente di arrivare al 30% di raccolta differenziata in tempi brevissimi. I cittadini devono comprendere che evitare di fare lievitare i costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato in discarica che, da novembre, sarà costretto ad essere smaltito all’estero per saturazione dell’impianto Grotte San Giorgio é un obiettivo indispensabile, etico e responsabile". A spiegarlo è Rossella Pezzino De Geronimo, imprenditrice di Dusty, il nuovo gestore del mini appalto di raccolta dei riiuti urbani.

"Ecco perché da lunedì Dusty in sinergia con l’amministrazione comunale e con i cittadini virtuosi e custodi dell’ambiente rivoluzioneranno l’attuale conferimento del servizio porta a porta. Da domani infatti tutti i sacchetti il cui contenuto non sarà conforme al calendario di raccolta saranno lasciati su strada ed etichettati con un bollino rosso che contrassegna l’errato conferimento. Gli utenti devono: 1) rispettare i giorni di conferimento previsti dal calendario di raccolta già in loro possesso 2) esporre su strada solo la frazione prevista per quel giorno e null’altro,3) usare i mastelli marroni in loro possesso per conferire la frazione organica che deve essere necessariamente contenuta dentro sacchetti biodegradabili e non semplici sacchetti in plastica poiché in quest’ultimo caso si vanificano gli sforzi fatti e siamo costretti a smaltire tutto il contenuto in discarica e non all’impianto di compostaggio. 4)Le frazioni di plastica e metalli vanno esposte su strada in sacchetti di plastica trasparente ed in alcun altro modo 5)la frazione del vetro va posta all’interno dei mastelli di colore verde ma privi di sacchetto.6)rispettare gli orari di esposizione su strada ovvero dalle 20 alle 22.30 della sera precedente al giorno di raccolta. quindi a titolo di esempio ricordiamo che domenica sera va esposta la frazione del vetro e null’altro mentre il lunedì sera andrà esposta la frazione indifferenziata e null’altro".

"L’amministrazione comunale in accordo con il comando dei vigili urbani da lunedì procederà al controllo dei sacchetti etichettati con bollino rosso applicando in caso di infrazione le sanzioni previste dall’ordinanza del Sindaco. Per maggiori informazioni sul servizio porta a porta e per prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti consultate il sito dedicato www.catania.dusty.it Scaricate l’app gratuita Dusty che contiene tutti I possibili chiarimenti sul servizio Telefonate al numero verde 8009131155 per info. È stato altresì attivato il 3512152778 per segnalare eventuali criticità. Tale numero non risponde a telefonate dirette ma comunica con gli utenti solo via whatsapp".