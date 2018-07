Piazza Galatea, spazzatura e degrado: i residenti chiedono pulizia

Nonostante le contestazioni dei cittadini, in piazza galatea la spazzatura non viene raccolta regolarmente ed i residenti ci hanno contattato per denunciare la situazione di degrado che regna nella zona. "Pezzi di vetro pericolosi per strada - scrive un lettore - spazzatura agli angoli e nei marciapiedi, un grosso albero non potato nonostante le segnalazioni fatte dal bar e dal distributore della zona e non viene fatta una disinfestazione da tempo. Gli uffici preposti non rispondono ai telefoni siamo abbandonati Ben due mesi fa e ci è stato detto che avrebbero mandato qualcuno a guardare la situazione, ma ad ogggi non è mai venuto nessuno".