Bando settennale per i rifiuti: la gara è andata deserta

Doveva essere la "svolta" per Catania ma, allo stato attuale, è un nulla di fatto. La gara settennale per la raccolta dei rifiuti a Catania, con una base d'asta di circa 333 milioni di euro è andata deserta.

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto ieri, 15 gennaio alle ore 13, ma nessuna busta è giunta per concorrere alla aggiudicazione della gara. Quest'ultima ha seguito un tortuoso iter burocratico prima di essere "partorita" e su di essa si concentravano le speranze di pulizia e decoro della città.

Una città che continua a pagare una Tari alle stelle e che, nonostante ciò, risulta avere percentuali di differenziata irrisorie. Inoltre Catania risulta essere ancora sporca e poco curata in molte zone. Molte le speranze per un "cambio di passo" attraverso l'aggiudicazione settennale del servizio. Speranze, a questo punto, svanite. La gara era stata suddivisa in 4 lotti e ciascuna ditta partecipante e aggiudicataria non avrebbe potuto gestire più di 2 lotti.

Sui social è arrivato il commento del consigliere di opposizione Graziano Bonaccorsi del Movimento Cinque Stelle: "Lo avevamo previsto e puntualmente la gara è andata deserta. La gara non era appetibile visto il basso utile d'impresa. Avevamo già detto di cambiare il piano d'intervento ma non siamo stati ascoltati".

