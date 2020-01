In via Villa Flaminia aumentano le discariche: chiesta la bonifica

Continuano ad accumularsi montagne di spazzatura in via Villa Flaminia. Un problema che i residenti della zona hanno sottoposto all’attenzione del consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale, il quale chiede all’amministrazione comunale lavori adeguati ed immediati di bonifica del territorio.

"In via Villa Flaminia e nella vicina via Vigne Nuove si assiste ad una situazione estremamente pericolosa dove la microcriminalità agisce indisturbata mettendo in ginocchio un intero quartiere. Servono controlli e maggiore vigilanza. Chiedo di convocare una conferenza dei servizi, con l’amministrazione catanese ed i comitati cittadini, per attivare mezzi e uomini necessari per ripulire l’area, dotarla di un efficace sistema di videosorveglianza e proteggerla definitivamente dagli incivili".