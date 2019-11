Rifiuti: anche a Gravina arrivano le guardie ambientali

Con la stipula della convenzione tra il Comune di Gravina di Catania e l'Associazione europea operatori di polizia, è stato attivato sul territorio comunale il servizio delle “guardie ambientali”. "L'amministrazione comunale – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso - potrà dunque avvalersi dell'opera dei volontari per continuare in maniera ancora più incisiva a effettuare i controlli sulla raccolta differenziata. Colgo l'occasione per ricordare alla cittadinanza che la pulizia e il decoro delle nostre strade, delle piazze e dei parchi pubblici dipende soprattutto dai nostri comportamenti".

A spiegare i dettagli della convenzione e le modalità di impiego dei volontari è l'assessore con delega alla polizia municipale Patrizia Costa. "I volontari effettueranno i controlli sotto il diretto coordinamento del comandante della polizia municipale Michele Nicosia e verranno impiegati su turni di due ore giornaliere, così come stabilito dalla convenzione. Il loro supporto è anche finalizzato al contrasto del fenomeno delle discariche e delle micro-discariche abusive, segnalandone la presenza. Al termine di ogni servizio i volontari consegneranno all'Ufficio dei vigili urbani una relazione dettagliata con le eventuali segnalazioni. Effettueranno anche il controllo ecologico sugli animali da passeggio o da affezione e del rispetto, da parte dei proprietari, delle regole che ne disciplinano i comportamenti nei luoghi pubblici. Potranno collaborare in occasione di feste organizzate o patrocinate dal Comune". "Le guardie ambientali supporteranno il controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte della cittadinanza – ha spiegato l'assessore con delega all'Ecologia Salvo Santonocito – potenziando così il servizio attualmente svolto dai nostri vigili urbani in collaborazione con gli operatori della Dusty".