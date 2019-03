Rifiuti, ritorna l’isola ecologica mobile di Dusty al Villaggio Dusmet

Ritorna l’Isola ecologica Mobile di Dusty che oggi e domani 13 marzo, sarà allestita al Villaggio Dusmet. Come per le precedenti tappe del mese scorso, l’isola ecologica itinerante sarà allestita dalle 7.30 alle 14.30, e sarà possibile conferire la frazione organica (se contenuta nei sacchetti biodegradabili), e tutte le altre frazioni della differenziata: carta-cartone-cartoncino, plastica e plastica dura, metalli, vetro, pile esauste, e i Raee di piccole dimensioni (possibilmente non superiori ai 24 cm).

Un’opportunità per quei catanesi che abitando lontano dai due presidi comunali di raccolta (i CCR di Picanello o San Giovanni Galermo), potranno conferire i propri rifiuti, purché correttamente separati. In ogni caso, gli utenti troveranno all’Isola ecologica i volontari dell’associazione Economia Circolare che li aiuteranno a conferire nei contenitori interni del cassone ecologico.

Le altre date del mese di Marzo

Da lunedì 18 a mercoledì 20 marzo, il cassone ecologico itinerante si sposterà in un altro quartiere densamente popolato: S. G. Galermo dove sarà collocato nello slargo fra Via Giuseppe Marcellino e Via San Matteo. L’ultima settimana di marzo (precisamente da lunedì 25 a mercoledì 27), l’Isola che c’è sarà allestita a Canalicchio, in via Leucatia nei pressi dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino. In sinergia con l’Amministrazione comunale, l’Unità territoriale di Catania della Dusty sta già lavorando per programmare le prossime ubicazioni per il mese di aprile.