Prodotti agroalimentari in cambio di rifiuti: "100 piazze per differenziare"

Legambiente e gli altri partner, tra cui il Comune, hanno aderito all'iniziativa "100 Piazze per differenziare", che si svolgerà domenica prossima dalle ore 8.30 alle 13 a Piazza Verga e altre cento piazze siciliane. Luoghi in cui i cittadini potranno portare i rifiuti (carta, cartone, vetro, plastica, metalli) ben differenziati e barattarli con i prodotti agroalimentari di campagna amica, realizzata con il contributo del Conai e di numerose aziende del settore agricolo, in collaborazione con Coldiretti Sicilia e Campagna amica.