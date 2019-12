Rifiuti in viale Adriatico, Ragusa (M5S): "Installare le videocamere"

"Proporrò ad inizio anno l'auto tassazione per installare una telecamera fissa al fine di multare i trasgressori. In viale Adriatico all'ingresso del Deco' vengono continuamente scaricati rifiuti, che non solo inquinano l'ingresso del supermercato ma arrecano un danno d'immagine ai residenti della zona". Con queste parole inizia la nota del consigliere pentastellato del 4° Municipio Giuseppe Ragusa. "Titto ciò comporta anche un costo elevato per le operazioni di sgombero dei materiali. Gia un anno fa' avevo chiesto la possibilità di inserire dei dissausori per evitare l'ingresso di camion che scaricano di tutto, purtroppo è stata negata per dare la possibilità all'attività sportiva adiacente di usufruire dell'uscita di sicurezza - continua la nota - dunque tolleranza zero, mi auguro una collaborazione a 360° da parte dei componenti del IV Municipio".