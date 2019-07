La Dusty non può ritirare gli ingombranti: è allarme per le micro discariche

La piattaforma "FG" di Belpasso ha comunicato alla Dusty che per problemi tecnici di manutenzione, non farà conferire i rifiuti ingombranti. Seguiranno quindi problemi nello smaltimento ordinario, che interessa i comuni di Catania, Misterbianco, Giarre, Paternò, San Giovanni La Punta e Gravina di Catania.

La FG Recycling Systems, società che gestisce a Belpasso la piattaforma di smaltimento, recupero e riciclo dei rifiuti speciali, ingombranti e Raee, motiva di non poter più accogliere i carichi del codice Cer 20.03.07 (ingombranti). In base al Comune di riferimento, l'oggetto varia e così è stata richiesta la riduzione dei carichi, rassicurando che "appena possibile, sarà cura del nostro ufficio accettazione comunicare in maniera diretta a ciascuno di voi la regolare ripresa dell'attività".

Dall'1 luglio in cui per i comuni di Catania e Misterbianco, si invita a non conferire più nulla, senza indicare quando saranno ripresi i conferimenti. Per il Comune di Giarre, non si effettuano scarichi da un mese circa, anche in seguito a problemi amministrativi con il Comune, ragion per cui, tutte le prenotazioni dei ritiri gratuiti domiciliari degli ingombranti, sono state annullate avendo avvisato gli utenti. La Dusty ha più volte denunciato lo stato di crisi, sin dall'1 marzo scorso quando sono state attuate le nuove direttive di accesso alla discarica che limitano l'attività a poco più di 1 scarico di ingombranti al giorno. Situazione che contribuisce all'aumento di discariche abusive costituite per lo più da ingombranti, rappresentando l'elemento di maggiore criticità del sistema di raccolta dei rifiuti nel territorio del Comune di Catania.