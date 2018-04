Rifiuti, la denuncia: "Qualcuno li usa per ricattare la città"

"C'è una strana, sgradevole sensazione che aleggia in ambienti diversi, riguardo al servizio dei rifiuti. L'assessore D'Agata ha pubblicamente denunciato che qualcosa di non chiaro sta avvenendo. Noi diciamo altrettanto chiaramente che se qualcuno pensa di poter utilizzare ad arte, in questa campagna elettorale, l'arma della spazzatura per ricattare la città, sbaglia di grosso". Così si esprime Mariagrazia Felicioli, rappresentante di Con Bianco per Catania alla quinta municipalità.

"Non permetteremo giochi sporchi e la nostra battaglia sarà condotta come sempre alla luce del sole e a fianco della magistratura e delle forze dell'Ordine - aggiunge - Nessuno deve provare a far mancare ai cittadini catanesi un servizio fondamentale come quello della raccolta dei rifiuti senza pagare caro questo tentativo. Le indagini interne, le azioni disciplinari, gli accertamenti sull'operato delle ditte che si occupano dello spazzamento e della raccolta, così come le denunce a suo tempo presentate alla Procura della Repubblica, rappresentano la risposta forte di un'Amministrazione che intende difendere i propri cittadini e la legalità."