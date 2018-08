Rifiuti, Musumeci: "Incentivare Comuni che fanno la differenziata"

"Il governo regionale intende continuare a sostenere e incentivare i Comuni che concretamente dimostrino di volersi adoperare per aumentare la percentuale della raccolta differenziata".

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che oggi pomeriggio ha firmato una nuova ordinanza in tema di rifiuti, che modifica alcune prescrizioni previste in quella dello scorso 7 giugno. Agli Enti locali - per non incorrere nel commissariamento - vengono assegnati ulteriori novanta giorni di tempo per avviare tutte le procedure necessarie a raggiungere la percentuale minima del 30 per cento nella raccolta differenziata ovvero per attuare le procedure per l'invio fuori regione dei rifiuti indifferenziati inquinanti, così come richiesto dal governo nazionale. Ciò visto che le discariche siciliane sono al collasso per i notevoli flussi di indifferenziata conferiti dai Comuni che ancora non fanno la raccolta differenziata e, in primis, Palermo, Catania, Messina.

"Nelle ultime settimane - sottolinea soddisfatto Musumeci - la differenziata è cresciuta notevolmente. Sono già quasi trecento i Comuni che hanno superato il 30 per cento e di questo voglio ringraziare sindaci, tecnici e operatori ecologici e cittadini per il grande sforzo fatto in questa vera e propria battaglia di civiltà. Di contro, però, ce ne sono ancora novanta che sono lontani dal traguardo minimo, di livelli decenti, che consentirebbe alla nostra Isola di non essere, quanto meno, l'ultima Regione d'Italia".