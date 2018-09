Rifiuti, problemi nella raccolta con i cassonetti

Parallelamente alla raccolta differenza con il metodo porta a porta, attualmente in fase di riorganizzazione e ottimizzazione,è ancora attiva nella maggioranza delle municipalità la raccolta dei rifiuti con l’uso dei cassonetti posti in strada.

In questi primi giorni del nuovo servizio sono emerse una serie di criticità che riguardano il servizio di raccolta cosiddetto per step. In particolare è stato rilevato che il mancato rispetto del calendario di raccolta costringe ad effettuare diversi passaggi con automezzi differenti, distogliendo così le maestranze da altri servizi, inoltre i sacchetti utilizzati per la raccolta non sono biodegradabili e i mastelli di raccolta non sono chiusi ermeticamente. Altre criticità sono i sacchetti di plastica non trasparenti usati dai cittadini e il mancato rispetto degli orari di conferimento fissati dal Comune costringendo anche in questo caso gli addetti a un altro passaggio. Per far fronte a queste criticità l’Amministrazione sta incrementando i controlli sul territorio per sanzionare i comportamenti scorretti.

Per la raccolta porta a porta si ricorda che è attivo per tutti e sette i giorni della settimana con il seguente calendario: lunedì indifferenziato, martedì organico, mercoledì carta, cartone e cartoncino, giovedì organico, venerdì plastica e metalli, sabato organico, domenica vetro. Pannolini e pannoloni devono essere esposti in sacchetti separati e posti accanto il rifiuto differenziato della giornata. Il conferimento è fissato dalle ore 20 alle 22.30 del giorno precedente a quello della raccolta. Per informazioni, segnalazioni, consigli, reclami e ritiri gratuiti di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche e elettroniche e suggerimenti sul servizio stesso sono attivi due numeri verdi: 800 9131155 gratuito da rete fissa in Italia o lo 095 6141491 per i cellulari o telefonate provenienti dall’estero. Potrà inoltre essere consultato il sito del gestore: www.catania.dusty.it o scaricare l’app Dusty nel proprio smartphone. E’ anche attivo per eventuali segnalazioni un numero WhatsApp 3512152778.