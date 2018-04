Rifiuti, i lavoratori del bacino prefettizio occupano il Comune

Da ieri in tarda serata, 10 dei 105 disoccupati inseriti nel bacino prefettizio hanno occupato l'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti. La decisione è stata presa dai lavoratori a seguito dell'ennesima gara d'appalto comunale per i servizi di igiene ambientale andata deserta.

Cgil, CISL, UIL, Ugl, USB, Confsal Snalv e le relative sigle di categoria, ritengono che la responsabilità di questo disagio che opprime gli ex lavoratori e tutto ciò che ne consegue oramai da mesi, "sia da addebitare al commissario del consorzio Senesi, Verrazzani, che continua ad irrigidirsi in atteggiamenti di chiusura e a disertare i confronti pubblici con sindacati e istituzioni". "Proprio per colmare il 'buco' temporale causato dalle gare deserte, -continuano i sindacati- il commissario potrebbe avviare contratti a tempo determinato, evitando di peggiorare un servizio pubblico essenziale a danno di ogni cittadino onesto contribuente, nonché sovraccaricare i dipendenti già in servizio, tagliare ferie, mettere a rischio anche la sicurezza sul lavoro, e immettendo al lavoro uomini e donne che attendono inutilmente nuove opportunità da mesi; opportunità previste dall'accordo istituzionale che ha dato vita al bacino stesso. Ringraziamo il sindaco Enzo Bianco e il prefetto Silvana Riccio per la pazienza e per la disponibilità più volte concretamente dimostrata".

" Staremo vicini ai lavoratori, -concludono i sindacati - come e più di prima, e abbiamo già segnalato all'Ispettorato del Lavoro e all'Asp alcuni punti critici frutto di scelte sbagliate del Consorzio Seneco che pesano sulle spalle di chi lavora già nell'igiene ambientale ma in situazioni limite, con forzature nelle ferie e nell'idoneità dei mezzi, conseguenti mancati riposi e insufficienza di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Chiediamo aiuto alla città affinché i lavoratori e i sindacati non siano lasciati soli".