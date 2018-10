Rifiuti per le strade, comitato Romolo Murri teme per la pioggia

Vincenzo Parisi, portavoce del comitato "Romolo Murri", dopo aver ascoltato preoccupazioni e segnalazioni dei cittadini, dice la sua sui problemi della differenziata a Catania. "Le discariche abusive sono sparse ovunque con la gente che lascia migliaia di sacchetti della spazzatura ai bordi delle strade oppure sopra i marciapiedi. Il risultato sono scenari assolutamente drammatici con i rifiuti che ora otturano, o addirittura coprono completamente, i tombini e con una prossima invasione di topi che non tarderà ad arrivare ancora per molto di questo passo. Bisogna rassegnarsi a tutto questo degrado allora? Assolutamente no. Piuttosto occorre rivedere la situazione attraverso una mappatura dei aree invase dalla spazzatura e poi procedere con un piano straordinario di raccolta e di informazione da eseguire prima della prossima ondata di piogge torrenziali. Il rischio è che l’acqua piovana possa dare il colpo di grazia ad una situazione già drammatica".