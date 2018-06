Trasportavano rifiuti pericolosi in autostrada, denunciati due camionisti

La polizia di Stato ha denunciato due soggetti per trasporto di rifiuti speciali pericolosi durante un controllo sull'autostrada A/18 nei pressi del casello di San Gregorio. Una volante ha intercettato un autocarro dal quale fuoriusciva la carcassa di un veicolo fuori uso con due uomini a bordo. Quindi gli operatori hanno proceduto alla perquisizione, è emersa la presenza all’interno della cabina del mezzo di tre batterie al piombo, sette fustoni da 200 litri di acetone ed una bombola di gas. I due individui sono stati indagati in stato di libertà per aver raccolto e trasportato rifiuti speciali pericolosi in maniera illecita. Il veicolo utilizzato per il trasporto ed il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.