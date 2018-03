Il proprietario di un terreno di Picanello è stato denunciato dagli ispettori della sezione ambientale della polizia municipale. E' stata individuata un'area di circa 100 metri quadrati colma di rifiuti derivati da demolizione, che i proprietari stavano utilizzando per rialzare il terreno in questione. Soltanto uno di loro è stato rintracciato e non è stato in grado di fornire la relativa documentazione sulla provenienza del rifiuto speciale.