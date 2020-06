Rifiuti, Dusty: "Stop alla raccolta: discarica chiusa per due giorni"

La discarica di proprietà della Sicula Trasporti - finita di recente in un vortice giudiziario - di Grotte San Giorgio (tra Catania e Lentini) sarà chiusa temporaneamente fino a domenica 14 giugno. Lo ha comunicato la Dusty che ha annunciato la sospesione del servizio di raccolta stradale di prossimità, già dalla giornata odierna (13 giugno), ed anche domani.

"Gli automezzi Dusty non potranno accedere all'impianto di smaltimento fino alla mattinata di lunedì 15 giugno - ha spiegato l'azienda -. I cittadini che risiedono nelle aree in cui è vigente il servizio di raccolta stradale di prossimità, sono invitati a conferire negli appositi contenitori dedicati alle frazioni differenziate, solo carta (colore bianco), plastica e metallo (colore giallo), vetro (campane di colore verde), e organico (colore marrone). È vietato il conferimento dei rifiuti indifferenziati fino alla giornata di lunedì".

Mentre per il porta a porta sarà garantito il servizio: "I residenti di queste aree sono invitati ad attenersi scrupolosamente - dice l'azienda Dusty - alle indicazioni del calendario settimanale, esponendo solo le frazioni previste che potranno essere conferite da Dusty nelle piattaforme di avvio al riciclo. Si specifica che i rifiuti non conformi non verranno ritirati".

"Risulta chiaro che nulla potrà essere imputato a Dusty in termini di responsabilità, per la parziale o mancata raccolta della frazione indifferenziata vista la chiusura al momento, dell'impianto abilitato alla ricezione", conclude la nota.