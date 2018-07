Rifiuti, Tar blocca l'ordinanza regionale sulla differenziata

L'ordinanza del governo Musumeci che imponeva ai comuni di conferire i rifiuti all'estero se non raggiungevano il 30% di differenziata è stata sospesa dal Tar di Palermo. Il primo round dello scontro tra i sindaci e il governo Musumeci va ai primi cittadini. Il presidente del Tribunale amministrativo Calogero Ferlisi ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza Musumeci presentata dai sindaci di Palermo e Catania.

Secondo l'ordinanza gli accordi andavano firmati entro il 31 luglio pena la decadenza di sindaci e giunte. I sindaci, e l'Anci in generale, chiedono più tempo per firmare accordi per l'invio fuori regione dell'immondizia e contestano l'obbligo di dover firmare contratti con le quattro società individuate dalla Regione senza gara ma con un semplice avviso: si tratta di una ditta di Bolzano, della D'Angelo di Trapani, della Tech servizi di Floridia e della Sicula trasporti di Lentini.