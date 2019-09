Riforniva di marijuana i giovani del paese: arrestato

I carabinieri di Mirabella Imbaccari hanno arrestato il 28enne Roberto Gentile del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, da tempo nel mirino dei militari, è stato sottoposto ad una perquisizione domiciliare allorché gli stessi avevano riscontrato uno strano andirivieni di giovani nei pressi della sua abitazione. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati: circa 40 grammi di marijuana, già “steccata” in 43 dosi, nonché semi di cannabis indica e 125 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla vendita dello stupefacente. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.

