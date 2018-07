Rifugiati e migranti, un incontro sulla responsabilità sociale dell'Università

Nell’aula magna del Palazzo Centrale, si aprono oggi i lavori della tavola rotonda dal titolo “La responsabilità sociale dell’università - L’ateneo catanese per i rifugiati e i migranti”, promosso dal centro di ricerca di Ateneo sul Community Engagement. Obiettivo dell’iniziativa, che è esplicitamente aperta alla comunità e al territorio, è promuovere la costituzione di una rete formale a supporto delle azioni che l’Ateneo di Catania realizza e potrà realizzare nel futuro su questo terreno, operando innanzitutto una ricognizione pubblica delle attività che l’Università sta già mettendo in atto per rispondere ai bisogni che emergono dalla società e per assolvere le importanti funzioni connesse al Public Engagement e alla Terza Missione.

L’incontro - è stato aperto dagli indirizzi di saluto del vicerettore Magnano di San Lio e del dirigente dell’Area della Terza Missione Armando Conti, e introdotto dalla presidentessa del CUrE Roberta Piazza - costituirà pertanto l’occasione per mappare le diverse iniziative già realizzate in seno all’Ateneo e definire un piano di azione organico e coordinato su ciò che l’Università potrebbe fare per sostenere rifugiati e migranti nel nostro territorio.

Seguiranno le cinque sessioni tematiche su “Accoglienza e integrazione”, “Benessere”, “Formazione e apprendimento”, “Luoghi, spazi”, “Operatori”, alle quali prenderanno parte numerosi tra docenti, funzionari e rappresentanti di istituzioni e associazioni, confrontandosi sull’arcipelago di iniziative già avviate in diversi settori.

All'interno dell'incontro di oggi, il professor Guido Nicolosi, docente di Processi culturali e comunicativi e direttore scientifico del gruppo "DNA - Dont Ignore Humankind", ha esposto i risultati del lavoro portato avanti in questi mesi all'interno del progetto P2P- Facebook Challenge. Il gruppo DNA nasce da un laboratorio di ricerca e formazione aperto a tutti gli studenti dell’Università di Catania e ideato dal Professor Guido Nicolosi, docente di Processi Culturali e Comunicativi del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Il progetto è stato selezionato, finanziato e sostenuto da Facebook (per il tramite di Edventure Partners) e partecipa alla campagna “Peer to Peer: Facebook Global Digital Challenge”, un’iniziativa volta a contrastare i discorsi di odio sui social media. Il principale obiettivo è sviluppare una campagna di comunicazione che sia in grado di presentare un contro-discorso positivo per abbattere stereotipi, pregiudizi e pericolosi luoghi comuni sul tema delle migrazioni. Il laboratorio è coordinato dal professor Guido Nicolosi col supporto del dottor Mattia Gangi, cultore di Processi culturali e comunicativi.