Tredicenne si butta dal quinto piano: morto in ospedale

Un tredicenne è morto questo pomeriggio all'ospedale Garibaldi di Catania, dove era giunto in gravi condizioni in seguito ad una caduta dal quinto piano del palazzo in cui abitava, nella zona di Corso Indipendenza. In base ad una prima ricostruzione, pare avesse subito un rimprovero per dei brutti voti presi alle scuole medie. Inutili i soccorsi del 118 e la corsa a tutta velocità presso l'ospedale: è morto poco dopo essere giunto in ambulanza in codice rosso. E' stata aperta un'inchiesta da parte della magistratura. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.