Da lunedì ricominciano le messe e le parrocchie si organizzano con le prenotazioni online

Da lunedì 18 maggio i fedeli potranno nuovamente recarsi a messa dopo lo stop prolungato a causa del coronavirus. Il governo ha siglato un protocollo con la Cei, esteso poi a tutte le confessioni religiose, per mettere dei paletti al fine di tutelare la sicurezza. In particolare gli ingressi saranno contingentati in base alla dimensione del luogo di culto e il distanziamento sociale sarà obbligatorio, con la distanza diu un metro e una rigida suddivisione dei posti a sedere. Non ci si scambierà il segno di "pace", le acquasantiere saranno vuote e l'eucarestia verrà consegnata nelle mani del fedele.

Così anche le chiese catanesi si stanno orginazzando. Molti sacerdoti hanno officiato le messe in diretta streaming e hanno usato i social network per stare vicini ai fedeli. C'è cho, come Fra' Massimo Corallo, è già pronto per la fase due: la chiesa Santa Maria di Gesù ha infatti messo a punto una pagina web dedicata alle prenotazioni per la partecipazione alla messa nei giorni festivi. Un modo 2.0 per agevolare i fedeli e tenere sotto controllo i "numeri" di chi parteciperà alle celebrazioni ma in ogni caso si potrà prenotare anche per via degli "antichi" metodi come il telefono.