Riposto, chiude al transito un tratto della strada provinciale 117

Chiusa al transito veicolare e pedonale l’intera carreggiata del tratto della strada provinciale 117, tra la strada 16 “Casanera” e il torrente Gancia - nella frazione di Carruba-, ricadente all’esterno del centro abitato di Riposto, per agevolare il cantiere che esegue lavori di scavo per l’erogazione di pubblici servizi, dal 16 settembre al 15 ottobre. Il percorso alternativo avverrà attraverso la strada 16 “Casanera”, continuando lungo la strada provinciale 2/I - II in direzione Acireale fino all’incrocio con la strada provinciale 117, nella parte in cui è consentito il normale transito dei veicoli durante l’esecuzione dei lavori. Dall’ordinanza di chiusura temporanea al traffico, emessa dalla Città metropolitana di Catania, sono esclusi i residenti e i titolari delle attività commerciali eventualmente esistenti, che dovranno comunque procedere ad una velocità massima di 20 chilometri orari, con divieto di sorpasso. La segnaletica sarà realizzata e collocata sul luogo a cura del Comune di Riposto e sotto la supervisione del Comando di Polizia municipale territorialmente competente e della Polizia provinciale. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli Organi di polizia stradale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.