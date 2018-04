Riposto, evade dalla comunità terapeutica: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato 50enne di origini genovesi, poiché ritenuto responsabile di evasione.

Ai domiciliari dal 26 ottobre del 2017 nella comunità terapeutica “Tenda San Camillo” di Riposto, ieri si è allontanato arbitrariamente dalla struttura. Rintracciato dalla pattuglia è stato ammanettato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa di essere ammesso al giudizio per direttissima.