Rapina e detenzione illegale di armi: 57enne finisce in manette

Il 57enne Alfio Leonardi, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla corte di Appello di Catania è stato arrestato dai carabinieri di Riposto. Condannato dai giudici per il concorso in rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate nonché detenzione illegale di armi e munizioni, reati commessi ad Acireale il 1° ottobre 2013, dovrà scontare in carcere la pena ad un anno, due mesi e 20 giorni di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza