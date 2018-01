Gli studenti del Duca degli Abbruzzi ripuliscono la piazzetta di Ognina

Gli studenti del politecnico “Duca degli Abruzzi” di Catania sono tornati in azione per ripulire e ridare il giusto decoro alla piazzetta di Ognina, consegnata alla città lo scorso maggio e vandalizzata per ben due volte in questi ultimi mesi.

Alunni “armati” di sacchi di plastica, scope, rastrelli e palette si sono rimboccati le mani per ripulire l’intera zona dai graffiti, dai cocci di vetro e dalle cicche di sigarette. "Ci spinge la voglia di avere una città più pulita e curata- spiega la dirigente Brigida Morsellino- non bisogna subire passivamente questa situazione creata da pochi incivili ma essere propositivi per ottenere un territorio più vivibile: un segnale molto semplice e assolutamente efficace. La raccomandazione che facciamo a chiunque utilizzi la piazzetta di Ognina è quella di avere sempre un atteggiamento consono alla struttura".