Decoro urbano, ripuliti gli svincoli della circonvallazione su viale Mediterraneo

Proseguono i lavori di ripulitura della circonvallazione, da diverse settimane interessata da lavori di scerbamento e potatura alberi degli spartitraffico, oltre alla ripulitura delle aiuole e alla tinteggiatura delle ringhiere passamano. In questo fine settimana è toccato agli svincoli in entrata e in uscita dal viale Mediterraneo, arterie di accesso e deflusso dalla Città, che non non venivano curate da parecchi anni. Per questa ragione sono stati eliminati diversi quintali di residui erbosi che occupavano pericolosamente la sede stradale, rifiuti di ogni tipo e materiale inerte; interventi che proseguiranno anche nei prossimi fine settimana in altri punti di snodo della circonvallazione. Su disposizione del sindaco Salvo Pogliese i lavori di riqualificazione, curati in questa occasione da operatori della Dusty con il coordinamento del geometra Giuseppe Bonaccorsi del gabinetto del sindaco, vengono eseguiti in giornate di prefestivo e festivo per portare il minimo intralcio al traffico veicolare presidiato, tuttavia, da pattuglie della Polizia Municipale.