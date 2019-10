Ambiente, ripulito il verde dello svincolo di via Vincenzo Giuffrida

Un intervento di scerbamento, ripulitura e sistemazione degli svincoli d’accesso della città disposto dal sindaco Salvo Pogliese è stato eseguito nella giornata di sabato per non intralciare la trafficata viabilità dei giorni feriali. Dopo l’asse dei Servizi con viale Kennedy e l’ingresso viario di Monte Po, stavolta è toccato al verde dello svincolo autostradale di via Vincenzo Giuffrida.

Per rappresentare decorosamente uno dei più frequentati ingressi della città una ventina di addetti della Multiservizi, della Dusty e del Comune coordinati dal geometra Giuseppe Bonaccorsi del gabinetto del sindaco, sono intervenuti, anche con l’ausilio di mezzi meccanici, per potare le piante ed eliminare la gran quantità di rifiuti che si erano nel tempo accumulati, per l’inciviltà di automobilisti che hanno gettato di tutto nelle grandi aiuole spartitraffico. Un altro intervento, a cura della Multiservizi, ha riguardato la riqualificazione dell’aiuola spartitraffico in via Etnea alta, nella confluenza con il tondo Gioeni, con la messa a dimora di piante grasse.

Sabato prossimo, sempre con l’obiettivo di migliorare le strade d’accesso alla città, voluto dal primo cittadino, verrà ripulito l’Asse Attrezzato, la grande arteria di collegamento tra l’autostrada Catania-Palermo con San Giorgio-Librino e Corso Indipendenza.