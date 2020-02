Decoro urbano, al via riqualificazione fontana de "I malavoglia"

Giovedì 27 febbraio alle ore 10.30 in piazza Giovanni Verga il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore Enrico Trantino daranno il via ai lavori di ripristino e riqualificazione della Fontana de “I Malavoglia”, realizzata nel 1975 dallo scultore Carmelo Mendola e guasta da cinque anni. Il recupero della Fontana de “I Malavoglia” si farà coi fondi per la democrazia partecipata, che prevedono, una compartecipazione in favore dei comuni, al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La giunta comunale nel dicembre dello scorso anno aveva approvato il progetto esecutivo dell'intervento, stanziando un importo complessivo di 240.137,71 euro che è stato successivamente affidato, con procedura di evidenza pubblica, a un’impresa che eseguirà i lavori di riqualificazione.