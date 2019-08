Pubblicato bando per riqualificare il palazzo delle Finanze di Catania

E’ stato pubblicato un bando di gara per la riqualificazione sismica di immobili di proprietà dello Stato in Sicilia. Si tratta di 8 lotti che riuniscono 47 edifici, alcuni dei quali sono da considerarsi di pregio. I beni si trovano nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Oggetto della gara è l’affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, audit energetici, rilievi tecnici e progetti di fattibilità tecnico-economica degli immobili, per un importo complessivo a base d’asta pari a 5.060.113,99 euro. Tra i beni di maggiore pregio si evidenziano la caserma “G. Guccione” Compagnia Carabinieri a Caltanissetta, il Palazzo delle Finanze a Catania, il Palazzo di Giustizia a Messina e infine, a Palermo, la caserma Lungaro Porrazzi e Villa Palagonia – Istituto Penale per Minorenni. Il termine per la presentazione delle offerte, che avverrà tramite sistema telematico, è il 13 settembre 2019 alle ore 12, mentre la gara si terrà il 26 settembre 2019, a partire dalle ore 10, negli Uffici della Direzione Regionale Sicilia a Palermo. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa. Si segnala, inoltre, che ciascun concorrente potrà presentare un’offerta per un numero massimo di due lotti. Tutti i dettagli sul bando e la relativa documentazione sono disponibili nella sezione Gare e aste.