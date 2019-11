Rischio allagamenti, ordine del giorno di Forza Italia in consiglio

Il nuovo piano triennale delle opere pubbliche 2019 - 2021 approvato dal consiglio comunale il nuovo piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ha recepito un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Forza Italia Giovanni Petralia che segnalava la necessità di intervenire sul rischio allagamento in Via Lineri, strada che fa da collante appunto nel confine tra Catania ed il comune misterbianchese, e Via Edmondo De Amicis nella zona di Ognina-Picanello. La segnalazione parte da una richiesta di intervento protocollata circa 15 giorni fa dal gruppo forzista su segnalazione dell'esponente del movimento Guardiamo Avanti di Misterbianco Marco Corsaro per la strada a confine tra i due communi. L'ordine del giorno, approvato e fatto proprio dall'amministrazione, impegna l'ente ad avviare delle opere di miglioramento dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche nelle due strade di riferimento, cercando così di ridurre al minimo i rischi idrogeologici che minacciano l'incolumità di residenti e commercianti. I tre consiglieri del gruppo Forza Italia sperano che tale atto venga osservato in tempi brevi dagli organi competenti che magari potranno utilizzare dei finanziamenti destinati proprio alle opere di riduzione dei rischi idrogeologici all'interno del territorio catanese.