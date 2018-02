Rischio crolli sui cantieri della metro, chieste verifiche sulla sicurezza

Cosa sta succedendo nel sottosuolo della circonvallazione di Catania? A porsi questa domanda sono migliaia di cittadini dopo che un camion è sprofondato per il cedimento del manto stradale, all’interno del cantiere per la realizzazione della metro, sul viale Bolano.

"L’assessore D’Agata dichiara di non voler creare eccessivo allarmismo - afferma Erio Buceti, consigliere della IV municipalità - ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti e lo smentiscono clamorosamente. Se le conseguenza di questo episodio non sono state drammatiche per la pubblica incolumità lo si deve al fatto che il camion è sprofondato all’interno dell’area delimitata dal cantiere. Chiedo che l’amministrazione comunale faccia immediatamente chiarezza sulle modalità e le tempistiche di questi lavori sta danno mettendo a dura prova la circonvallazione di Catania. Qui nessuno ha dimenticato quello che è successo lo scorso ottobre quando una parte della rotonda di Monte Po fu chiusa al traffico a causa del cedimento di una parte della strada. Anche lì Palazzo degli Elefanti cercò di minimizzare ma la preoccupazione dei cittadini e dei pendolari resta tangibile. Nessuno vuole mettere in discussione l’importanza e l’utilità della metropolitana a Catania. Ma è altrettanto vero che occorre fare ulteriori verifiche nel sottosuolo dove passano i cavi elettrici e le tubature del gas".

"Proprio lo scorso maggio la circonvallazione fu chiusa in direzione di Misterbianco - continua ancora Buceti - perché i lavori per la posa della fibra ottica sul viale Bolano, nei pressi dell’incrocio con via Sebastiano Catania, avevano danneggiato le tubature del gas metano. Complice la totale assenza di un piano viario alternativo, che potesse fare fronte a questo tipo di situazioni, causò la paralisi totale della mobilità nei quartieri di San Nullo e Cibali. Oggi non abbiamo assistito a scenari simili solo perché il crollo è stato all’interno del cantiere".