Rischio sismico, arrivano i fondi per un sistema di allerta rapido

Il consiglio comunale di Catania, presieduto da Giuseppe Castiglione, ha approvato ieri sera all'unanimità la delibera di partecipazione al progetto di protezione civile "Early Warning", del programma azione e coesione Sicilia e due mozioni presentate dai consiglieri.

Il voto favorevole di 27 consiglieri alla prima delibera, presentata dall'assessore alla Protezione civile Alessandro Porto e approvata dalla Giunta Pogliese il 28 maggio scorso, consentirà al Comune di Catania la partecipazione all'avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana per il progetto di realizzazione di un sistema di "Early Warning" integrato.

Il piano assegna al capoluogo etneo un milione e centomila euro. Il progetto -ha spiegato in aula l’assessore Porto illustrando la proposta di delibera- ha come scopo principale la realizzazione nell’ambito del territorio comunale di Catania di una soluzione integrata di allertamento precoce da evento sismico (Early Warning) in grado di ridurre il numero di persone esposte a rischi e a limitare le conseguenze secondarie, derivanti dal danneggiamento di infrastrutture critiche. E’ provato scientificamente -ha proseguito il titolare della delega per la protezione civile- come un' allerta precoce della popolazione possa effettivamente ridurre i rischi, permettendo di salvare molte vite. In questo modo sarà possibile per i cittadini mettere in atto le procedure di evacuazione e raggiungere luoghi sicuri”.

Le due mozioni approvate dal civico consesso, con 26 voti favorevoli, riguardano il regolamento sul baratto amministrativo, presentata dai consiglieri Bartolomeo Curia, Luca Sangiorgio, Salvo Giuffrida, e la proposta di un servizio di istruzione a domicilio, a firma dei consiglieri Alessandro Campisi, Sebastiano Anastasi, Orazio Grasso.