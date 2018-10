Rischio sismico, weekend con Protezione Civile e associazioni di volontariato

Piazza Università farà da cornice sabato 13 ottobre dalle ore 9 alle ore 21, a “Io non rischio edizione” l’ iniziativa di protezione civile che attraverso la conoscenza e la diffusione di buone pratiche in caso di calamità, promuove una cultura della prevenzione e avvia un processo che porti i cittadini ad acquisire un ruolo attivo nella riduzione dei rischi. L’edizione 2018, dedicata al rischio sismico, è organizzata dalla Protezione Civile comunale con l’obiettivo di creare un maggior coinvolgimento dei cittadini nella conoscenza dei rischi del proprio territorio. L’iniziativa vede coinvolte coinvolte le associazioni: Ekos Sicilia Ambiente Cultura, CNGEI ( Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) Misericordia di Catania, Misericordia di Acireale (CT), Associazione di Volontariato di Mineo (CT) e Protezione Civile del Comune di Catania. L’iniziativa parlerà un linguaggio accessibile perché e si rivolge al pubblico attraverso i volontari che altro non sono che uomini e donne, impegnati in prima persona, opportunamente organizzati, formati e preparati per contribuire a ridurre i rischi per tutti. La manifestazione si ripeterà domenica 14 ottobre, dalle ore 9 alle ore 19, nella piazza antistante il viale Marchese di Roccaverdina.