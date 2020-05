Rischio usura, proposta di legge "Unes" per il rilancio delle imprese

L' “Usura Spa” rischia di strozzare migliaia di imprenditori e di famiglie. Per questo Unes, associazione che assiste chi vive le difficoltà legate al debito, anche grazie allo strumento della legge 3/12 cosiddetta legge sul sovraindebitamento, si mobilita. A Catania, giovedì mattina, 21 maggio, alle 10,30, presso lo studio dell'avv. Alessandro Palermo, in Largo dei Vespri 19, si terrà una video-conferenza per illustrare alla stampa una proposta di legge per il rilancio delle piccole e medie imprese per fronteggiare concretamente l'emergenza post-quarantena da Covid 19, che ha aggravato una condizione già difficile. Ci sarà spazio per esempi concreti e spiegazioni dei rimedi per chi vive il dramma legato alla propria impresa, bloccata da politiche sbagliate all'insegna di ripetuti favoritismi per il mondo bancario. Parteciperanno il Presidente di Unes, l'avv. Anna Raco, Mariella Falcone referente OCC (organismo composizione crisi) il responsabile per la comunicazione Giovanni Mangano: accanto a loro l'avv. Palermo e il dott. Orazio Barbagallo (componente associazione antimafia e referente OCC Cosenza) che hanno contribuito alla realizzazione della proposta di legge. I giornalisti potranno seguire l'incontro in video-conferenza e/o naturalmente potranno accedere alla sede della conferenza stampa, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di contrasto al Covid-19, che sarà cura degli organizzatori garantire.

