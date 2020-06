Riserve naturali, riaperti al pubblico i sentieri dell'Oasi del Simeto e Fiumefreddo

Sono stati riaperti al pubblico i sentieri che attraversano le Riserve naturali Orientate della Città metropolitana di Catania: “Oasi del Simeto e “Fiume Fiumefreddo”. Sarà quindi possibile fare escursioni a piedi o in bici. Nella riserva del Simeto, in particolare, quasi tutti i sentieri sono percorribili con la bicicletta, mentre il parcheggio auto è video sorvegliato. Presto saranno anche riaperti i centri visita, che illustrano la flora e la fauna caratteristiche del luogo. Nei giorni scorsi i volontari WWF hanno riscontrato lungo la spiaggia dell’Oasi del Simeto la prima nidificazione del litorale catanese della tartaruga caretta caretta. La vigilanza delle guardie, il monitoraggio dei volontari e la cura dei visitatori non impediranno la schiusa delle uova, che si prevede avverrà in piena estate. Ai visitatori si raccomanda di mantenere nelle aree protette, oltre ad un comportamento rispettoso dell’ambiente, anche le norme di sicurezza. In particolare, per prevenire i contagi, indossare la mascherina ogni volta che non si può rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di due metri; disinfettare frequentemente le mani; non condividere cibo, borracce, abbigliamento e attrezzature con gli altri escursionisti. Gli orari di visita nella riserva di Fiumefreddo vanno da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle13,30 e dalle 14,30 alle 18. Sabato mattina aperto sino alle ore 13. Domenica chiuso. Nell’Oasi del Simeto la fruizione è consentita tutti i giorni dall’alba al tramonto. Ingresso gratuito.

