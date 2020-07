Violenta rissa in piazza a Biancavilla, denunciate quattro persone | Video

I carabinieri di Paternò hanno denunciato quattro persone, di età compresa tra i 19 ed i 27 anni, che nella notte tra sabato e domenica scorsi hanno dato vita ad una violenta rissa nella piazza Annunziata di Biancavilla. Con la sua movida, soprattutto nei fine settimana, Biancavilla funge da centro d’attrazione ed aggregamento per i giovani del comprensorio paternese. Ed è in questo contesto che, per qualche complimento di troppo ad una ragazza, gli animi si sarebbero accesi tra la folla.