Rissa tra giovani ad Adrano, un ferito e quattro denunciati

Lo scorso 21 febbraio, gli agenti del commissariato di Adrano sono intervenuti per una lite tra più persone, tra le quali uno era armato di coltello. Sul posto sono state identificate diversi giovani, accertando che G.A. e B.R. avevano iniziato una lite per futili motivi nella quale erano poi intervenute altri presenti. Durante il diverbio, G.A. ha brandito un coltello, minacciando gli altri, ma lui stesso, alla fine ha riportato lesioni personali, rendendo necessario il ricovero presso l’ospedale di Biancavilla. Sentiti i testimoni, G.A. è stato denunciato per rissa e porto di oggetti atti ad offendere e B.R. per lesioni personali aggravate e rissa. Denunciati inoltre due fratelli, uno maggiorenne e l’altro minorenne per rissa, in quanto vi avevano partecipato.