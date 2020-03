Violenta rissa in Corso Siclia: intervengono cinque pattuglie

Nel tardo pomeriggio di ieri è stato necessario l'intervento di cinque volanti della polizia municipale per sedare gli animi e divedere dalla colluttazione due uomini impegnati in una violenta rissa sotto i portici di Corso Sicilia, il cui movente non è ancora noto. Gli schiamazzi hanno allertato i residenti che hanno ripreso con foto e video quanto verificatosi. Sulla vicenda interviene il presidente del I Municipio, Paolo Fasanaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Continuano a verificarsi episodi delittuosi in Corso Sicilia e nelle vie limitrofe. Mi dispiace doverlo dire, ma corre l’obbligo da parte mia denunciare pubblicamente la mancanza di presidi. Dov’è finito l’esercito? In che modo sono stati disposti i controlli ed in quali orari? I cittadini esigono delle risposte. I residenti del quartiere e i dipendenti dei due supermercati della zona - osserva il presidente - hanno paura a percorrere queste strade che, ormai deserte, sono in mano a ladri e malviventi". "Veramente vogliamo che il centro storico della nostra città diventi terra di nessuno?Sono dovute intervenire più di 5 volanti per fermare la rissa di oggi. Non è giusto che i cittadini debbano assistere a tutto questo. Un’altra zona presa di mira - incalza il presidente Fasanaro - è quella che comprende le vie Androne, Basile, Dottor Consoli e Francesco Battiato nelle quali si stanno verificando furti d’auto ed atti vandalici con vetri rotti e veicoli danneggiati. Occorre perciò intensificare quanto prima i controlli - conclude - e pianificare dei presidi soprattutto negli orari notturni per evitare che continui ad accadere tutto questo".