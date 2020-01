Rissa al "Wine Not?", parla il titolare: "Abbiamo ricevuto tanta solidarietà e non ci fermeremo"

"E' accaduto tutto in una frazione di secondo, per arrivare a un un minuto di pura follia", racconta Mirko Ragusa, titolare del "Wine Not?" dove lo scorso 20 gennaio, intorno all'1.30 di notte, si è scatenata una violenta rissa tra giovani con due ragazze finite a terra. Il video, ripreso da alcuni presenti, è diventato poi virale sui social.

"Per fortuna nessun danno al locale - dichiara il titolare a CataniaToday - Solo qualche bicchiere rotto, tutto il personale ed i clienti abituali illesi, e per fortuna anche noi della proprietà. Come abbiamo scritto nella nostra pagina Facebook, non ci facciamo fermare da qualche incivile. La polizia è stata favolosa anche perché ci ha visti demoralizzati e spaventati e ci ha rassicurati, facendoci capire che poteva succedere e succede dovunque e che poiché noi siamo tutti ragazzi perbene e che lavoriamo bene ci saremmo ripresi subito".

E così è stato. "Abbiamo riaperto subito - conclude Mirko Ragusa - Già martedì, moltissimi clienti sono passati e ci hanno lanciato l'idea, che prenderà forma presto, di fare qualcosa contro la violenza".