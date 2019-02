Escrementi di topi vicino gli alimenti: multa per un ristorante cinese

La polizia di Stato ha effettuato nuovi controlli finalizzati alla prevenzione e repressione di attività illecite nell’ambito della filiera agro- alimentare e della circolazione stradale. Gli agenti del commissariato di Nesima hanno eseguito delle verifiche in un supermercato e in un’attività di ristorazione del comune di Misterbianco.

Nel primo esercizio commerciale i controlli eseguiti hanno messo in luce la cattiva conservazione di diversi salumi e la mancanza delle procedure documentali haccp, determinando così, a carico del gestore il ritiro della merce irregolare. Dal successivo sopralluogo effettuato nel vicino ristorante, sono emerse pesanti carenze igienico-sanitario. Infatti, all’interno di una piccola costruzione di pertinenza del ristorante, sono stati trovati numerosi alimenti posti su un pavimento pieno di escrementi di ratto e veleno per topi. Per tali motivi, al proprietario del ristorante, di nazionalità cinese, è stata imposta l’immediata bonifica dei luoghi non idonei alla conservazione dei cibi e contestata una violazione amministrativa di 2000 euro.