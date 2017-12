Nel 2017 calo dei reati in città, ma aumentano gli arresti

Si rinnova l’appuntamento con le statistiche di fine anno: numeri che parlano di ottimi risultati per gli uomini della Questura etnea che hanno profuso nell’attività di prevenzione e di repressione dei reati un impegno sempre maggiore che ha portato al consolidamento e all’innalzamento degli obiettivi in tema di contrasto alla criminalità e all’illegalità diffusa. U

n dato per tutti, i 1.367 arresti operati a Catania nel 2017 che rappresentano un incremento pari al 4,35% rispetto alle conclusioni dello scorso anno: un segno tangibile e inequivocabile del trend positivo che continua a caratterizzare l’azione anticrimine della polizia di Stato. E i dati statistici riferiscono anche una generale flessione dei reati perpetrati che sono passati dai 8.705 del 2016 ai 7.990 nel 2017, con un decremento di circa l’8%: tale andamento riguarda in particolare i reati di natura predatoria che ormai si contraggono sensibilmente da qualche anno.

Per quel che riguarda i furti in genere, si è registrata una diminuzione di quelli perpetrati all’interno di appartamenti (si passa dai 410 commessi lo scorso anno, ai 382 denunciati nell’anno in corso); stessa cosa per i furti d'auto passati da 605 a 530 (-12%). Da evidenziare il dato emerso su scippi e borseggi, in rilevante calo nonostante il consistente aumento di turisti, vittime potenziali di tali reati: i primi sono diminuiti da 197 a 153 (-22%) mentre, per i secondi si è passati da 359 a 241 (-33%).

Gli arresti eseguiti per furto in genere sono stati 206 e 9 sono stati quelli per scippo. Anche le rapine sono notevolmente diminuite (da 318 a 216, con una riduzione del 32%), in particolar modo quelle in danno di istituti bancari (da 8 registrate nell’anno precedente a 4 di quest’anno), di gioiellerie (da 9 a 2) e di tir e furgoni (da 17 a 4).

Gli arresti eseguiti per rapina sono stati in totale 117. Rimanendo nell’ampia fenomenologia dei reati contro il patrimonio, è calato il dato delle estorsioni, passato da 34 denunce a 16, ma anche quello dei reati di usura.