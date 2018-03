Voli tra Catania e Roma in ritardo, interviene l’unione dei consumatori

Sono state circa quattro le ore di ritardo accumulate dal volo di ieri, 19 marzo, Catania-Roma. Il decollo era previsto alle 9,10 dall’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania-Fontanarossa con atterraggio a Roma-Fiumicino per le 10,40 invece il volo è atterrato nella capitale alle 14,32 accumulando un ritardo pari a 3 ore e 52 minuti.

Ritardo analogo è toccato anche al volo di ritorno, il Vueling Roma-Catania VY6134 delle 8,25 che ha accumulato un ritardo all’arrivo pari a 3 ore e 45 minuti. “La Sicilia è spesso penalizzata da strutture e mezzi non adeguati, siamo spesso costretti a registrare le lamentele dei nostri utenti per ritardi nei collegamenti aerei – dichiara Manlio Arnone, presidente dell’Unione dei Consumatori – come associazione abbiamo deciso di potenziare le nostre risorse umane a disposizione di chi ha subito o subirà disagi, ricordiamo che per i voli annullati o per quelli con notevole ritardo c’è la possibilità di ottenere un rimborso del biglietto o ancora un indennizzo per il disagio patito, i nostri uffici sono a disposizione per valutare caso per caso dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, chiamando il numero di telefono 0916190601 o ancora è possibile contattarci attraverso il nostro sito”.