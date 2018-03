Ritrovata a Siracusa Maria Cardaci, la 53enne catanese scomparsa

Dopo giorni di apprensione è stata ritrovata stamattina a Siracusa, Maria Cardaci, la 53enne catanese scomparsa martedì 13 marzo. La donna era stata avvistata in diverse parti del centro storico, ma è stata ritrovata dalla polizia aretusea che ha immediatamente avvertito la famiglia. Il figlio, fa sapere ai microfoni di CataniaToday, che la donna, ancora in stato confusionale, avrebbe sbagliato l'autobus sul quale salire per tornare a casa. Le sue condizioni generali sono nel complesso buone.