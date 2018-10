Era scomparso da Catania un mese fa, Giovanni Millauro ritrovato a La Spezia

Ritrovato grazie alla segnalazione di una telespettatrice di ''Chi l'ha visto?'' Giovanni Millauro, l'uomo scomparso un mese fa da Catania. Era partito il 10 settembre per lavoro, diretto a La Spezia, ma dal 15 settembre non aveva più dato notizie. La famiglia si era rivolta al programma di Federica Sciarelli. Dopo la segnalazione della telespettatrice, l'inviato di Chi l'ha visto? è subito andato a cercarlo a La Spezia: era su una panchina in un quartiere periferico della città. ''Mi si è rotto il telefono e la scheda - ha detto - e non ho più avuto modo di farmi sentire. Ora voglio tornare subito a Catania''.