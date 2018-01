Ritrovato il 60enne scomparso dalla vigilia di Natale: è ricoverato

Carmelo Battiato, 60enne catanese, di cui non si avevano più notizie dal 24 dicembre del 2017, è stato ritrovato. Come spiegato dai parenti a CataniaToday, in serata, hanno ricevuto una telefonata con la quale sono stati avvisati che l'uomo si trovava ricoverato in ospedale. Giunti sul posto, come racconta la nipote, si sono accertati che fosse lui. L'uomo si trova in buone condizioni e presto si rimetterà.