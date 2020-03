Riuniscono la "comitiva" in un parcheggio: denunciati in otto

Domenica 15 marzo i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dei servizi disposti dalla Prefettura etnea, incaricati di verificare il rispetto delle limitazioni della mobilità e del divieto di assembramenti, hanno individuato all’interno di un parcheggio di Aci Catena, in zona “Loco”, otto persone, tra cui due minorenni, riunite tra loro ed in pieno dispregio delle indicazioni sul “distanziamento sociale” di almeno un metro. Attraverso le indicazioni della Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania è stata indirizzata una pattuglia della tenenza di Acireale nei pressi dell’isola ecologica del piccolo centro catenoto dove, all’interno del parcheggio antistante, ha riscontrato la presenza di otto ragazzi che, a piedi, con lo scooter o a bordo di una smart, avevano raggiunto l’improvvisato “centro ricreativo” per incontrarsi e solidarizzare disattendendo le disposizioni governative.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le giustificazioni addotte vi era la costante dell’incontro casuale e l’uscita per l’acquisto di sigarette, di cui peraltro erano già forniti: “Stavo andando a comprare le sigarette ho visto i miei amici e mi sono fermato” ha riferito uno dei controllati, in netto contrasto con le misure urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19. Gli stessi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Catania e alla Procura dei Minorenni di Catania. Contestualmente a Catania, in due diversi controlli operati rispettivamente dalla Compagnia di Catania e dai Baschi Verdi, sono stati denunciati altri 2 soggetti ai sensi dell’art 650 del codice penale per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. I soggetti sottoposti a controllo non sono stati in grado di dimostrare che lo spostamento era determinato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso la propria abitazione. Con riferimento all’art. 1 comma 1 lett. a del DPCM dell’8 marzo 2020 (verifica del rispetto della mobilità) e dell’art. 1 comma 2 del DPCM del 9 marzo 2020 (divieto di assembramenti) la Guardia di Finanza, vista l’ineludibile importanza della normativa, proseguirà ancora nei prossimi giorni la vigilanza sull’attuazione delle predette misure ed in particolare con i controlli predisposti al fine di prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le precauzioni, a salvaguardia di tutti cittadini.

Sostieni CataniaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di CataniaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery