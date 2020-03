Rizzo scrive al Prefetto Sammartino: "Ex Cara di Mineo per l'emergenza Coronavirus"

"Valutare se inserire il 'Residence degli Aranci' che ospitava l'ex Cara di Mineo tra le strutture prese in considerazione dalla Protezione Civile per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare". E' quanto si legge in una lettera inviata al prefetto di Catania, Claudio Sammartino, dal presidente della Commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo. "Il recente Decreto del dal Consiglio dei Ministri il #CuraItalia - aggiunge Rizzo - prevede, tra le altre cose, la possibilità per il Capo Dipartimento della Protezione Civile, nonché per il Prefetto, di provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità da destinare alla sorveglianza sanitaria per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19". "La Sicilia si deve preparare per tempo - continua Rizzo - perché l'attuale struttura sanitaria regionale siciliana, non e' in grado di reggere un picco di contagi come quello a cui assistiamo nel Nord Italia".

