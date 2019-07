Roghi di rifiuti, Drago e Ragusa (M5S): “Serve giro di vite immediato"

“Nei quartieri di Cibali, San Nullo, San Giovanni Galermo ogni giorno vengono bruciati cumuli di rifiuti e le micro discariche di ingombranti che si formano sul territorio: sono dei veri e propri atti criminali che intossicano i residenti e che impegnano divese squadre dei vigili del fuoco”.

Lo afferma il consigliere della Quarta Municipalità del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Ragusa che aggiunge: “Nonostante le segnalazioni fatte al Comune e all’azienda della raccolta rifiuti le discariche e i cassonetti presenti in arterie come viale Tirreno e Via G. Verdura sono stati bruciati. Si tratta di fatti gravissimi che proseguono con continuità sospetta”.

Sul tema è intervenuta anche la senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago: “Il Comune di Catania non può continuamente nascondersi dietro il pretesto di un bando non adeguato. La città è in fortissima sofferenza e i quartieri soffrono la mancata raccolta, i cassonetti stracolmi e i roghi di rifiuti che hanno cadenza pressoché quotidiana. Nonostante le sollecitazioni dei nostri consiglieri non si riesce a bonificare le aree per tempo, non si conoscono il numero di sanzioni elevate agli incivili e non sembra esserci nemmeno una strategia per contrastare gli abbandoni di rifiuti e i roghi”.

“Si rischia una vera e propria emergenza sanitaria. La situazione è insostenbile: cassonetti e rifiuti a fuoco, fumi tossici e aria irrespirabile. Chiediamo un giro di vite per evitare il proseguimento di questa gravissima situazione che mette a rischio la salute e la vivibilità di Catania. Una città che ambisce ad essere meta turistica e che fa pagare una Tari estremamente esosa non può presentarsi

in queste condizioni di assoluto degrado e con una situazione fuori controllo. Chiediamo all’assessore all’Ecologia Fabio Cantarella di intervenire al fine di tutelare la salute pubblica: i cittadini non possono pagare un prezzo così alto”, ha concluso la senatrice Drago.