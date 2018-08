Romeno aggredisce vigilante del supermercato Simply

Volanti sono intervenute presso il supermercato Simply in via Acicastello, per un’aggressione appena subita da una guardia giurata da parte di un romeno. Giunti sul posto ed identificate le parti, si è appresi dal vigilante che, poco prima, aveva cercato di allontanare il romeno dal parcheggio antistante il supermercato perché molestava i clienti chiedendogli denaro con fare aggressivo.

All’invito ad allontanarsi, il romeno si è scagliato contro la guardia, colpendola con calci e pugni, cagionandogli lesioni sparse al corpo, poi giudicate guaribili in 11 giorni. Condotto in Questura dai poliziotti, lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e lesioni personali.